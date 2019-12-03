Обрушение моста в Оренбурге попало на видео

Опубликовано видео, запечатлевшее момент обрушения моста в Оренбурге.

Мост обрушился 2 декабря во время ремонтных работ.

Источник «Известий» рассказал, что пострадали четыре человека, в том числе водители упавшего грузового автомобиля с щебнем и «Лады Приоры», которая находилась под мостом. Позже в региональном минздраве сообщили о двух пострадавших, их госпитализировали.

В тот же день региональная прокуратура возбудила уголовное дело по факту произошедшего и организовала проверку.

В пресс-службе губернатора области сообщили, что причиной происшествия стал проезд по мосту груженого автомобиля, масса которого превышала установленные ограничения.