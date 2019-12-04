В центре Москвы произошло ДТП с участием такси

Легковой автомобиль и машина такси столкнулись на Новом Арбате в центре Москвы. В аварии пострадал один человек, сообщили журналистам в пресс-службе столичной Госавтоинспекции в среду, 4 декабря.

«Около 15:18 на Новом Арбате возле дома 16 произошла авария с участием двух легковых автомобилей», — цитирует ТАСС сообщение представителя полиции.

По информации источника в экстренных службах Москвы, в ДТП пострадали водитель и пассажирка такси.

Накануне сообщалось, что в России за десять месяцев 2019 года произошло 2,7 тыс. аварий с автомобилями такси, что на 60% больше, чем годом ранее. Число погибших и пострадавших в ДТП с участием такси по всей стране увеличилось на 41% (110 человек) и 63,9% (3,66 тыс.) соответственно.