Три человека погибли в ДТП в ХМАО

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) три человека погибли при столкновении легковой машины с грузовиком. Об этом в среду, 4 декабря, рассказали в региональном управлении МВД.

Авария произошла на дороге Нижневартовск–Радужный. Автомобиль Mazda выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом, передает ТАСС. По предварительным данным, это произошло, когда легковая машина пошла на обгон. Точные обстоятельства выясняются.

Погибшие — водитель и пассажиры Mazda. Детей среди них нет, уточнили в МВД.

Ранее 4 декабря в Тульской области при столкновении двух легковых машин два человека погибли и два пострадали.