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Три человека погибли в ДТП в ХМАО

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Фото: vk.com/Регион-86 | Ханты-Мансийск
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В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) три человека погибли при столкновении легковой машины с грузовиком. Об этом в среду, 4 декабря, рассказали в региональном управлении МВД.

Авария произошла на дороге Нижневартовск–Радужный. Автомобиль Mazda выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом, передает ТАСС. По предварительным данным, это произошло, когда легковая машина пошла на обгон. Точные обстоятельства выясняются.

Погибшие — водитель и пассажиры Mazda. Детей среди них нет, уточнили в МВД.

Ранее 4 декабря в Тульской области при столкновении двух легковых машин два человека погибли и два пострадали.

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