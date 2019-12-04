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Два человека погибли в ДТП под Тулой

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Два человека погибли и двое получили травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей под Тулой. Об этом 4 декабря сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя начальника пресс-службы регионального УМВД Сергея Сергейчева.

ДТП произошло утром 4 декабря на 14-м км трассы Тула–Новомосковск. Столкнулись легковушки «Лада-Ларгус» и Ford Focus, в результате чего, по предварительным данным, погибли водитель и пассажир отечественного автомобиля. Также травмы получили пассажир «Лады» и женщина-водитель иномарки.

На месте ЧП работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи. Устанавливаются причины аварии. Полицейские принимают меры по организации дорожного движения на указанном участке трассы, пишет сайт kp.ru.

3 декабря сообщалось, что в ГИБДД заявили о росте на 1–2% числа ДТП с начинающими водителями.

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