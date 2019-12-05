В Калуге 26 человек пострадали в ДТП с маршруткой

26 человек пострадали в аварии с маршрутным такси в Калуге. Маршрутка выехала за пределы дороги и врезалась в мачту освещения, сообщил в четверг, 5 декабря, источник в экстренных службах региона.

«По предварительным данным, пострадали 26 человек, из них один ребенок», — цитирует «РИА Новости» слова источника.

ДТП произошло в новом благоустроенном микрорайоне «Кошелев», в стороне от центра города, уточняет телеканал «360».

На место аварии прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Пострадавшим оказали медицинскую помощь, сообщает телеканал «Звезда». Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в этот же день сообщалось, что пассажирские автобусы побили рекорд по аварийности. По статистике ГИБДД за этот год количество аварий увеличилось на 12% и превысило 5,5 случая. В подавляющем большинстве виноваты именно водители автобусов.