В России на 12% увеличилось число аварий с автобусами

Пассажирские автобусы побили рекорд по аварийности. По статистике ГИБДД за этот год количество аварий увеличилось на 12% и превысило 5,5 случаев. В подавляющем большинстве виноваты именно водители автобусов. По мнению экспертов, главная проблема в том, что даже официальные перевозчики не в состоянии контролировать сотрудников. Они могут отследить, например, скорость, но не манеру вождения или состояние водителя в длительном рейсе. Отдельное внимание специалисты уделили состоянию транспорта. По их словам, на дорогах часто оказываются автобусы, уже не пригодные для эксплуатации.