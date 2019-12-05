В России на 12% увеличилось число аварий с автобусами
Пассажирские автобусы побили рекорд по аварийности. По статистике ГИБДД за этот год количество аварий увеличилось на 12% и превысило 5,5 случаев. В подавляющем большинстве виноваты именно водители автобусов. По мнению экспертов, главная проблема в том, что даже официальные перевозчики не в состоянии контролировать сотрудников. Они могут отследить, например, скорость, но не манеру вождения или состояние водителя в длительном рейсе. Отдельное внимание специалисты уделили состоянию транспорта. По их словам, на дорогах часто оказываются автобусы, уже не пригодные для эксплуатации.
Пассажирские автобусы побили рекорд по аварийности. По статистике ГИБДД за этот год количество аварий увеличилось на 12% и превысило 5,5 случаев. В подавляющем большинстве виноваты именно водители автобусов. По мнению экспертов, главная проблема в том, что даже официальные перевозчики не в состоянии контролировать сотрудников. Они могут отследить, например, скорость, но не манеру вождения или состояние водителя в длительном рейсе. Отдельное внимание специалисты уделили состоянию транспорта. По их словам, на дорогах часто оказываются автобусы, уже не пригодные для эксплуатации.