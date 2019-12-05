В ГИБДД назвали условия для получения прав иностранными водителями

Российская госавтоинспекция планирует изменить систему обмена иностранных водительских удостоверений на российские для водителей автобусов и грузовиков. Об этом в четверг, 5 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отделения экзаменационной работы Управления надзорной деятельности ГИБДД Николая Гилякова.

«Предполагается, что обмен иностранных водительских удостоверений категорий «C» (грузовики) и «D» (автобусы) будет осуществляться только после прохождения профессионального обучения», — пояснил Николай Гиляков.

Кроме того, в ведомстве хотят вернуться к схеме, когда гражданин России или лицо, постоянно проживающее в стране, может управлять машиной на основании иностранных прав лишь в течение полугода с даты получения вида на жительство или с даты получения российского паспорта.

В начале сентября МВД России предложило поменять правила получения водительских прав разных категорий.

Согласно разработанному ведомством законопроекту, допускать за руль грузового и пассажирского транспорта предлагается водителей, у которых есть стаж управления автотранспортом категории «B».

Также планируется изменить правила получения прав категорий «D» и «С». Возраст, с которого их можно будет получить, предлагается повысить до 24 лет и 21 года соответственно.

18 ноября сообщалось, что ГИБДД РФ поддерживает инициативу выдачи водительского удостоверения несовершеннолетним при условии прохождения обширного курса обучения.