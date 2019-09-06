МВД предложило поменять правила получения водительских прав

МВД России предложило поменять правила получения водительских прав разных категорий. Об этом сообщается в релизе, размещенном на сайте ведомства.

Подобные изменения связаны с разработкой поправок в закон «О безопасности движения».

Согласно законопроекту, за руль грузового и пассажирского транспорта хотят допускать водителей, у которых есть стаж управления автотранспортом категории «B».

Также изменения коснутся и правил получения прав категории «D» — возраст, с которого их можно будет получить, хотят повысить до 24 лет, а для категории «С» этот показатель составит 21 год.

Отмечается, что обменять подобные удостоверения, выданные иностранными органами, можно будет только после прохождения соответствующего профессионального обучения и сдачи экзаменов.

Помимо этого, предлагается ужесточить правила получения прав на вождение тяжелого мотоцикла. Для этого необходимо быть не моложе 20 лет, причем необходимо будет иметь двухлетний опыт вождения легким мотоциклом.

Также предлагается создать новую подкатегорию «А2», под которую попадают мотоциклы с максимальной мощностью, не превышающей 35 киловатт. При этом соотношение максимальной мощности к разрешенной максимальной массе не должно превышать 0,2 киловатта на килограмм. Права для управления этой транспортной категорией можно будет получить после 18 лет.

А вот получить права на управление легковушкой с тяжелым прицепом водителям категорий «СЕ» или «DE» можно будет без экзаменов.

Нововведения коснутся и подростков за рулем. Теперь несовершеннолетние, сдавшие экзамен в ГАИ, смогут управлять легковушкой в сопровождении опытного водителя. В дальнейшем правительство разработает критерии и требования к сопровождающим.

Законопроектом устанавливается и запрет на допуск к сдаче экзаменов и выдаче водительских удостоверений лицу, не имеющему право управления транспортными средствами, в случае наличия факта управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, либо в случае отказа от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Данный запрет предлагается устанавливать на срок, в течение которого указанные лица считаются подвергнутыми административному наказанию – до истечения одного года.

МВД также предложило установить норму о признании недействительными иностранных водительских документов по истечении шести месяцев с даты получения их владельцами вида на жительство или российского паспорта.

22 мая сообщалось, что владельцев электросамокатов могут обязать получать права.