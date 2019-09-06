ГИБДД готова дать подросткам право водить в сопровождении взрослых

Сдавшим экзамен в ГИБДД подросткам могут разрешить водить автомобиль с опытным сопровождающим. Об этом говорится в проекте поправок к «О безопасности дорожного движения», опубликованном на сайте ведомства в пятницу, 6 сентября.

«Предоставляется возможность для несовершеннолетних лиц, прошедших соответствующее обучение в автошколе и успешно сдавших экзамены в Госавтоинспекции, до достижения восемнадцатилетнего возраста управлять транспортными средствами категории «В» в сопровождении опытного водителя»», — отмечается в документе.

При этом требования к квалификации сопровождающего должно определить правительство России.

29 августа глава Госавтоинспекции Михаил Черников предложил запретить перевозить детей на высокой скорости. Он уточнил, что большинство происшествий с участием несовершеннолетних происходит из-за нарушений водителями ПДД. Так, в текущем году правоохранители составили свыше 397,5 тыс. административных материалов о нарушении правил перевозки детей.