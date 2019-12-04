В ГИБДД объяснили исключение «площадки» из экзамена на права

Этап «площадка» исключается из экзамена для получения водительских прав, чтобы научить кандидатов ездить в реальных условиях и не дублировать внутренние экзамены автошкол. Об этом заявил журналистам замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) России Олег Понарьин.

Ранее в среду в ГУОБДД сообщили, что Госавтоинспекция готовит изменения порядка сдачи экзаменов на права и, в частности, исключит этап «площадка» из экзамена с 1 октября 2020 года.

По словам Понарьина, Госавтоинспекция должна оценить возможности кандидата в водители управлять транспортным средством в реальных условиях. «Площадка занимает очень много времени, в том числе служебного времени наших сотрудников. С учетом того, что внутренние экзамены в автошколах проводятся на площадках, дублировать еще раз этот экзамен мы считаем нецелесообразным», — сказал он в среду, 4 декабря.

В свою очередь, автоэксперт Вячеслав Субботин связал инициативу ГИБДД с нехваткой в городе площадок для автошкол и их дорогостоящей арендой. Он предложил оставить «площадку», но сделать ее доступной, прежде всего по цене.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков назвал правильным решение Госавтоинспекции исключить «площадку» из экзамена.

В апреле 2019 года МВД и Минэкономразвития договорились о слиянии двух экзаменов — «площадки» и «города». В ГИБДД также собираются внести изменения в экзамен по теории вождения на получение водительских прав, увеличив число заданий.