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В Госдуме оценили идею исключения «площадки» из экзамена на права

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков назвал правильным решение ГИБДД исключить «площадку» из экзамена на права с октября 2020 года.

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«Необходимо увеличивать часы обучения на улице, в реальных «боевых» условиях. Можно спокойно делать какие-то маневры в пределах площадки, но это далеко от реальной жизни. Картина совершенно не та», — цитирует парламентария RT.

По его словам, серьезный упор необходимо делать на передвижение по улицам «с учетом реального транспортного потока и психологической нагрузки».

Ранее в этот же день начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков сообщил, что ГИБДД исключит этап «площадка» из экзамена на получение прав с 1 октября 2020 года.

Прием экзамена на закрытой площадке исключат для категорий B, C, D, уточняется на сайте kp.ru.

В настоящее время документ находится в правительстве и готовится к подписанию премьер-министром России Дмитрием Медведевым, сообщает телеканал «360».

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