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В ГИБДД заявили о планах убрать «площадку» из экзамена на права

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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ГИБДД исключит этап «площадка» из экзамена на получение прав с 1 октября 2020 года. Об этом во вторник, 3 декабря, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.

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Ведомство готовит несколько новых нормативно-правовых актов, и один из них касается процедуры проверки знаний и навыков, рассказал он на семинаре по обеспечению безопасности дорожного движения в Москве.

«Основное — это то, что исключается прием экзамена на закрытой площадке для категорий B, C, D», — цитирует Гилякова «РИА Новости».

Он отметил, что сейчас документ находится в правительстве и готовится к подписанию премьер-министром Дмитрием Медведевым, пишет «Газета.ру».

В апреле Минэкономразвития и МВД договорились о слиянии двух экзаменов — «площадки» и «города». В ГИБДД также намерены внести изменения в теоретический экзамен на получение водительских прав, увеличив число заданий, уточняет НСН.

19 ноября глава ГИБДД Михаил Черников заявил, что одобряет идею выдачи прав несовершеннолетним гражданам при условии углубленного изучения правил дорожного движения (ПДД), пишет «Ридус».

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