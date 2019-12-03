Автоэксперт призвал сохранить «площадку» в экзамене на права

Этап «площадка» не стоит убирать из экзамена на права, рассказал «Известиям» автоэксперт Вячеслав Субботин 3 декабря.

Ранее в этот день о планах ГИБДД с 1 октября 2020 года исключить «площадку» из экзамена на получение прав сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.

По мнению Субботина, инициатива ГИБДД связана с тем, что в городе не хватает площадок для автошкол. Кроме того, их аренда довольно дорогостоящая. Это приводит к тому, что часть школ вынуждена выбирать для обучения плохо приспособленные участки, вплоть до парковок и строительных площадок.

«Я бы «площадку» оставил, но сделал ее доступной, и прежде всего по цене. По договору аренды цены немаленькие. Это ложится на будущих водителей и абитуриентов. Потом они приезжают на площадку, которая есть в ГИБДД... Предлагаю на эту площадку людей пускать бесплатно, пусть готовятся там», — добавил автоэксперт.

В свою очередь первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков назвал правильным решение ГИБДД исключить «площадку» из экзамена на права.

В апреле МВД и Минэкономразвития договорились о слиянии двух экзаменов — «площадки» и «города». В ГИБДД также намерены внести изменения в теоретический экзамен на получение водительских прав, увеличив число заданий, уточняет НСН.