Берегись автомобиля: как россиян обучают безопасности на дорогах

В 2018 году количество ДТП с пострадавшими в России немного снизилось и составило 168 тысяч. При этом увеличилось число аварий с участием детей — пассажиров, пешеходов, водителей мопедов и скутеров, а также велосипедистов. В этой ситуации особенно важно правильное обучение несовершеннолетних безопасному поведению на дорогах. О том, как в стране проводится такая работа — в материале «Известий».

Дети

Обучение безопасному поведению на дорогах должно начинаться с детского сада и продолжается в младшей и средней школе. Для разных возрастов — разный подход. Дошкольники и ученики начальной школы быстро устают и теряют концентрацию внимания. Для них важны короткие занятия и игровая форма.

Обучение детей начинается с теории. Важно сделать это наглядно и увлекательно. Педагоги сами выбирают, как подать непростой материал. Хорошим решением часто становится показ образовательных роликов. Госавтоинспекцией МВД России в рамках федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах снят сериал «Семья Светофоровых». В некоторых российских анимационных сериалах правилам дорожного движения посвящают отдельные серии. Такие есть в «Смешариках» и «Лунтике».

Педагог Татьяна Окань, ведущий специалист по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в Романовской школе Москвы, подчеркивает, что при работе с младшими классами важно использовать визуальные материалы, а также проводить игры. «Я на подбираю стихи и загадки на разные темы, к тому же дети наряжаются в яркие цветные костюмы, например, костюм светофора, берут яркие атрибуты — так они лучше запоминают, какой цвет что обозначает. Мы много рисуем, смотрим презентации и тематические мультфильмы и, конечно, играем», — отметила учитель.

По мнению президента экспертного центра «Движение без опасности» Натальи Агре, видеоролики и другие мультимедийные формы довольно эффективны, но они не должны становиться единственным способом обучения детей безопасности на дорогах.

«Это можно сравнить, например, с уроками по математике. Есть вещи, которые ученики обязаны знать, а есть олимпиадные нормы. Поэтому, конечно, игровая форма прекрасна и всегда может добавляться, но это один из инструментов донесения необходимой информации. Главное, чтобы педагоги понимали, что должно остаться в памяти у ребенка и родителей и в каком объеме», — сказала она.

Еще один способ увлечь маленьких детей непростой темой — театрализованные представления. Спектакли могут проводить как сами педагоги, так и профессиональные коллективы. Постановки часто становятся интерактивными, то есть дошкольники и младшие школьники сами могут поучаствовать в действии, примерив на себя роль пешеходов, водителей или автоинспекторов. Воздействие таких спектаклей основано на желании детей подражать «хорошим» героям, и нежелание быть похожими на «плохих» персонажей, не соблюдающих ПДД.

Как отмечает Наталья Агре, старшеклассников обычно учат правилам дорожного движения на уроках ОБЖ, а также на специальных классных часах. С подростками можно разговаривать дольше и больше, охватывая за раз больший объем знаний. Системную работу также проводят сотрудники Госавтоинспекции — они посещают школы, устраивают лекции, тренинги, просто беседуют с детьми.

Во многих регионах просветительская нагрузка на автоинспекторов может быть достаточно большой — иногда на одного человека приходится несколько десятков школ. В этом случае, отмечает Агре, необходима специальная подготовка педагогов. «С одной стороны, им поручается заниматься этой важной темой, а с другой стороны, они не вполне понимают, как это делать правильно», — подчеркивает президент «Движения без опасности».

По ее словам, хорошей альтернативой усилению школьных занятий могут стать отряды юных инспекторов дорожного движения. «Дети участвуют в творческих конкурсах, управляют двухколесным транспортом, изучают ПДД и так далее. Это огромное движение по интересам, которое Госавтоинспекция сегодня постепенно реформирует, чтобы оно тоже стало базой для последующего образования», — заключила Агре.

Современные подростки живут в мире, полном виртуального общения, не выпуская из рук смартфоны и планшеты, и этим тоже можно воспользоваться. Решение — мобильные приложения с правилами дорожного движения и интерактивными играми. Сейчас их, как правило, выпускают для будущих водителей, которым необходимо подготовиться к сдаче экзамена в автошколе. Но есть и специальные игровые программы с красочными иллюстрациями, которые доступны даже ученикам средней школы.

Еще один инструмент — паспорт дорожной безопасности школы. Он представляет собой схему той части города, в которой располагается образовательная организация. На ней размечены светофоры, пешеходные переходы, а также безопасные маршруты до дома. Как правило, дети могут увидеть такую схему в фойе школы. Чтобы малыши лучше запомнили верную дорогу, а более старшие школьники разобрались в сложностях и специфике дорожной инфраструктуры, учителям советуют рисовать безопасные маршруты вместе с ними и проводить специальные «минутки безопасности», напоминая о важности и ответственности правильного поведения на дороге.

Вторая важная часть обучения детей — закрепление знаний на практике. В некоторых школах используют интерактивные тесты и тренажеры. Они позволяют педагогам и ученикам разбирать дорожные ситуации и работать над ошибками.

Все больше образовательных организаций строят на своих территориях специальные площадки или даже целые автогородки, моделирующие реальные городские условия. На них размечаются дороги, пешеходные переходы, устанавливаются мини-светофоры, остановки маршрутного транспорта, ставятся дорожные знаки. А дети на занятиях становятся участниками игр и квестов, моделирующих разнообразные условия дорожного движения, и могут быть как водителями — например, на велокартах или велосипедах, так и пешеходами и инспекторами. В некоторых российских городах построены большие парки, специально оборудованные для обучения детей ПДД. Это, например, автогородки в Новосибирске и Нижнекамске.

«Занятия в автогородке — это зачетные уроки. Когда погода хорошая, мы выходим с детьми на уличные площадки, когда плохая, то работаем прямо в кабинете — делаем «перекрестки», «светофоры» и прочее. Кроме того, иногда проводим уроки на тренажере «Безопасный переход», который появился у нас в Романовской школе. Он позволяет ребятам отрабатывать на практике навыки, полученные в классе», — комментирует Татьяна Окань.

Конечно, главная работа должна проводиться в семье. Авторитет родителей — один из инструментов воспитания у ребенка правильного поведения на дороге. Просветительские мероприятия в школах и детских садах не помогут, если мать или отец постоянно переходят улицу на красный сигнал светофора и не соблюдают правила при вождении автомобиля.

Взрослые

Сложнее обстоят дела со взрослыми — систематическую воспитательную работу с ними проводить поздно. Обучение водителей отдано на откуп автошколам, но далеко не во всех оно проходит качественно. По сути, инструктора разъясняют ученикам, как ехать по прямой дороге без препятствий и в нормальных погодных условиях. Это минимум, который необходимо знать каждому. Но такая подготовка не всегда может помочь автомобилистам справиться с управлением в опасной ситуации и избежать ДТП.

Инструктор по безопасному вождению и контраварийной подготовке Павел Кулагин отмечает, что к нему на обучение нередко приходят опытные водители с многолетним стажем, у которых ошибки, оставшиеся с автошкол, становятся причинами аварий.

«При контраварийной подготовке инструктор должен сидеть в машине и видеть, что делает ученик, а не бегать на улице и кричать «вправо!» и «влево!». У меня был ученик, десять лет за рулем и десять аварий. Он не понимал, что не так делает. Оказалось, что при торможении выжимает сцепление и потом давит на тормоз. Машина несется, он уже физически не может с ней справиться. Или другая ученица, тоже с многолетним стажем. Знает, что нужно делать, а по факту делает совсем другое. Это все ошибки автошкол», — говорит он.

Кулагин отмечает, что далеко не все водители правильно действуют при вождении зимой, в дождь и в других трудных условиях. Он уверен, что автомобилистам стоит пройти дополнительную подготовку, чтобы уверенно себя чувствовать в сложных дорожных условиях.

Обучение правильному поведению на дороге и культуре вождения — прежде всего вопрос безопасности. Современный человек так или иначе соприкасается с транспортом каждый день. Умение быстро и безошибочно реагировать, понимание, как нужно действовать в штатных и нештатных ситуациях может сохранить жизнь и здоровье.

Материал подготовлен в рамках Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах».