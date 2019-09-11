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В России могут ужесточить наказания за нарушения ПДД

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Российское правительство поручило Минюсту и МВД до апреля 2020 года проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушение ПДД, если в автомобиле находятся дети. Об этом в среду, 11 сентября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.

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«Минюсту России, МВД России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями проработать вопрос внесения изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части отнесения к обстоятельствам, отягчающим административную ответственность, совершение административного правонарушения с находящимися в салоне транспортного средства несовершеннолетними», — говорится в сообщении.

В материале уточняется, что срок исполнения поручения — 31 марта 2020 года.

Ранее 6 сентября сообщалось, что сдавшим экзамен в ГИБДД подросткам могут разрешить водить автомобиль с опытным сопровождающим.

29 августа глава Госавтоинспекции Михаил Черников предложил запретить перевозить детей на высокой скорости. Он уточнил, что большинство происшествий с участием несовершеннолетних происходит из-за нарушений водителями ПДД. Так, в текущем году правоохранители составили свыше 397,5 тыс. административных материалов о нарушении правил перевозки детей.

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