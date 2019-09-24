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В Госдуме предложили отбирать права за нарушения ПДД на велосипеде

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил главе МВД Владимиру Колокольцеву лишать водительского удостоверения автовладельцев, которые нарушают ПДД, управляя велосипедом или самокатом. Об этом 24 сентября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на письменное обращение депутата, находящееся в распоряжении агентства.

«Водители обозначенных устройств юридически не являются участниками дорожного движения — согласно ПДД, их ответственность за нарушение порядка движения минимальна. К сожалению, они зачастую сами становятся виновниками различных ДТП, в которых страдают и гибнут люди», — считает депутат.

Депутат также считает, что водительские удостоверения следует отбирать у автовладельцев, которые ездят на велосипеде в состоянии алкогольного опьянения.

24 августа сообщалось, что Минтранс подготовил проект изменений в правила дорожного движения (ПДД) в связи с увеличением количества электроскутеров, сегвеев, моноколес на дорогах.

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