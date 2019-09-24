В ГИБДД назвали число пойманных с начала года пьяных водителей

С начала 2019 года в Москве сотрудники Госавтоинспекции задержали 14 202 водителя, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Об этом 24 сентября сообщает Autonews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.

Также за восемь месяцев этого года в столице были задержаны еще 1152 водителя, повторно управлявших автомобилями в нетрезвом виде.

На сегодняшний день за езду в состоянии алкогольного опьянения водителей наказывают лишением прав на срок от полутора до двух лет, а также штрафом в размере 30 тыс. рублей.

За повторное нарушение в течение года наказание становится уголовным, а водителю грозит лишение прав на три года, штраф до 300 тыс. рублей и лишение свободы до двух лет.

26 июня сообщалось, что Министерство внутренних дел России будет добиваться нулевой смертности на российских автомобильных дорогах к 2030 году.