Названы самые востребованные противоугонные системы

Эксперты аналитической службы автомобильной группы «Авилон» провели исследование и узнали о самых востребованных дополнительных противоугонных системах среди покупателей автомобилей массовых и премиальных брендов — Volkswagen, Hyundai, Mercedes-Benz, BMW, Audi.

Как говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» 23 сентября, в массовом сегменте покупатели марки Hyundai предпочитают приобретать противоугонную электронную систему с опцией GSM, мобильным приложением и визуализацией того, что происходит с автомобилем в любой момент времени.

Владельцы автомобилей Volkswagen предпочитают устанавливать сигнализации с обратной связью, которые передают информацию на брелок владельца, а также механические противоугонные системы — замки капота и коробки передач.

У покупателей Mercedes-Benz самыми востребованными противоугонными системами являются спутниковые. На втором месте — электронные системы с GSM-модулем и дополнительными метками присутствия. Замыкают рейтинг по бренду Mercedes-Benz механические противоугонные системы.

Покупатели BMW предпочитают исключительно спутниковые системы, а владельцы Audi — электронные и спутниковые.

20 сентября сообщалось, что самым покупаемым автомобильным аксессуаром стал видеорегистратор.