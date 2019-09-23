Успешно прошедший краш-тесты электромобиль JAC появится в России

Компактный электрический кроссовер JAC iEV7S прошел серию краш-тестов, организованную китайским центром оценки безопасности C-NCAP. Об этом говорится в сообщении, поступившем в редакцию «Известий» 23 сентября.

Так, во фронтальном краш-тесте JAC iEV7S испытали на столкновение с барьером на скорости 50 км/ч. Помимо этого, автомобиль был проверен на боковой удар, а также на столкновение с 40-процентным смещением на скорости 64 км/ч. Испытание было признано успешным, подробные результаты будут обнародованы позднее.

Компактный кроссовер JAC iEV7S оснащается электрической силовой установкой, обеспечивающей дальность пробега без подзарядки до 402 км. Отмечается, что на российском рынке модель появится в 2020 году.

26 августа сообщалось, что JAC официально представил в России новый пикап T6.