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Студенты представили обновленный родстер «Крым»

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Фото: vk.com
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Студенты МГТУ имени Баумана представили обновленный прототип молодежного родстера «Крым». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице проекта в социальной сети «ВКонтакте».

Отмечается, что в новом автомобиле проработана пассивная безопасность, исправлены конструктивные недостатки, касающиеся работы подвески и элементов приводов сцепления.

Кроме того, у машины появилось гидравлическое сцепление и более вместительный багажник.

Родстер «Крым» создан командой BRT (Bauman Racing Team) из студентов и аспирантов МГТУ им. Н.Э. Баумана и представлен в 2014 году, а в ноябре 2015-го на выставке «Мир автоспорта» изобретатели показали усовершенствованный вариант модели.

В основе прототипа лежит пространственная рама из профиля прямоугольного сечения, кузовные панели выполнены из композитных материалов. Прототип оснащен 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 106 л.с. и механической пятиступенчатой коробкой передач. Привод — задний. Подвеска всех колес независимая.

В случае начала серийного выпуска машины ее ориентировочная стоимость может составить 650–700 тыс. рублей.

24 мая сообщалось, что инженеры Новосибирского государственного технического университета (НЭТИ) приступили к разработке нового электромобиля.

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