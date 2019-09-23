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Renault отправила на экспорт кроссоверы Arkana российской сборки

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Французская компания Renault объявила о начале экспорта нового кроссовера Arkana в страны СНГ. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба бренда.

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Отмечается, что первые 700 автомобилей были поставлены на рынки Беларуси, Азербайджана, Армении и Киргизстана.

Кроме того, компания рассматривает возможность начала поставок и в страны дальнего зарубежья. В скором времени продажи Renault Arkana начнутся в Монголии.

Кроссовер Renault Arkana построен на модульной платформе нового поколения. Автомобиль выпускается с 1,3-литровым бензиновым силовым агрегатом мощностью 150 л.с., а также 114-сильным атмосферным мотором объемом 1,6 л. Привод — передний и полный.

В стандартное оснащение модели включены бортовой компьютер, кондиционер, аудиосистема, передние и задние электростеклоподъемники, четыре подушки безопасности, система контроля давления в шинах, светодиодные фары и фонари, 17-дюймовые диски.

Автомобиль производится на московском заводе Renault.

2 августа сообщалось, что Renault оснастила европейскую версию кроссовера Duster новым мотором.

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