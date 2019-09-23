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«АвтоВАЗ» приостановил продажи партии Lada Granta

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Фото: TASS/ZUMA
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Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приостановил продажи одной партии автомобилей Lada Granta из-за возможного дефекта в тормозной системе. Об этом в понедельник, 23 сентября, сообщает «Лада Онлайн» со ссылкой на собственный источник информации.

Дефект обнаружен у партии из 6917 машин, отгруженных дилерам в период с 13 августа по 19 сентября. В настоящее время компания разрабатывает методы решения проблемы, после чего будет проводиться обслуживание дефектных автомобилей.

Издание отмечает, что на «АвтоВАЗе» не стали комментировать информацию.

18 сентября сообщалось, что в августе 2019 года в странах Европы было продано 786 автомобилей Lada, что на 36,7% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

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