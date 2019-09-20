Skoda выпустила 250-тысячный кроссовер Karoq

С конвейера автозавода в чешском городе Млада-Болеславе сошел 250-тысячный кроссовер Skoda Karoq. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба бренда.

Отмечается, что юбилейным стал автомобиль черного цвета, оснащенный литровым мотором мощностью 115 л.с.

Кроссовер Skoda Karoq дебютировал в 2017 году на мотор-шоу во Франкфурте (Германия). Длина новинки составляет 4382 мм, ширина — 1841 мм, а высота — 1605 мм. Объем багажного отделения варьируется от 521 л до 1630 л при сложенных спинках заднего дивана.

На европейском рынке автомобиль предлагается с пятью бензиновыми и дизельными двигателями объемом от 1,0 л до 2,0 л.

18 сентября сообщалось, что Skoda начала серийный выпуск первого в своей истории автомобиля с гибридной силовой установкой.