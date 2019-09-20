Ravon раскрыл план продаж автомобилей в России

Узбекский автомобильный бренд Ravon до конца текущего года планирует продать на российском рынке 7 тыс. своих машин. Об этом 20 сентября сообщает корреспондент «Известий» со ссылкой на представителя фирмы.

По данным собеседника издания, план продаж на 2020 год также сформирован. В будущем году в России Ravon собирается продать не менее 34 тыс. автомобилей.

У дилеров марки будут представлены хетчбэк Ravon R2, седан Ravon R3 Nexia и седан Ravon R4. Гарантия на новые машины составит три года или 100 тыс. км.

Поставки автомобилей Ravon в Россию были прекращены в мае 2018 года. Тогда автопроизводитель объяснил приостановку продаж «пересмотром цен и существенным изменением бизнес-модели компании».

21 августа стало известно, что Ravon возобновил поставки своих автомобилей в Россию.