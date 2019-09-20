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Ravon планирует представить восемь новых моделей автомобилей

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Узбекский автомобильный бренд Ravon до 2022 года собирается выпустить восемь новых моделей. Об этом 20 сентября сообщает корреспондент «Известий» со ссылкой на представителя компании.

По словам собеседника издания, все автомобили будут построены на единой платформе в партнерстве с компанией General Motors.

В конце августа стало известно, что бренд Ravon возобновил поставки своих автомобилей в Россию, которые были приостановлены весной 2018 года. На российском рынке будут представлены три модели автопроизводителя: хетчбэк Ravon R2, седан Ravon R3 Nexia и седан Ravon R4.

9 сентября сообщалось, что хетчбэк Ravon R2 входит в топ-5 самых дешевых иномарок, продаваемых в России.

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