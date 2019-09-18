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Европейские продажи Lada в августе выросли более чем на треть

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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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В августе 2019 года в странах Европы было продано 786 автомобиля Lada, что на 36,7% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом 18 сентября говорится в отчете Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА).

Всего же по итогам января-августа 2019 года европейцы приобрели 3531 автомобиль Lada. Эта цифра на 7,3% меньше показателей 2018 года.

В апреле этого года стало известно, что «АвтоВАЗ» может перестать продавать автомобили марки Lada в Европе из-за ужесточения экологических норм в странах ЕС. В официальном комментарии представитель компании заявил, что в течение нескольких лет автопроизводитель планирует выйти на европейский рынок с новой моделью автомобиля.

23 апреля сообщалось, что «АвтоВАЗ» начал продажи своих машин в Монголии.

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