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«АвтоВАЗ» отказался от выпуска спортивной версии Lada Granta

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Фото: ТАСС/Андрей Холмов
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Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» больше не планирует производить спортивную версию Lada Granta Sport. Об этом пишет «Авторевю».

Отмечается, что предприятие отказалось от выпуска такой модификации из-за низкого спроса. За неполный 2018 год в России было продано всего 1809 седанов и 345 хетчбэков Granta в версии Sport. Эти машины имели форсированный двигатель 1,6 л (118 л.с.), заниженную подвеску, задние дисковые тормоза и пластиковый обвес.

Кроме того, «АвтоВАЗ» не станет выпускать обновленный хетчбэк Laga Kalina NFR со 130-сильным двигателем, тормозами Renault и самоблокирующимся дифференциалом. Их тираж также оказался незначительным.

28 августа сообщалось, что «АвтоВАЗ» с середины сентября замедлит на неопределенный срок темпы выпуска машин на линиях, где собирают машины альянса Renault–Nissan. Такое решение связано с вероятным снижением спроса на новые автомобили в России.

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