«АвтоВАЗ» отказался от выпуска спортивной версии Lada Granta
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» больше не планирует производить спортивную версию Lada Granta Sport. Об этом пишет «Авторевю».
Отмечается, что предприятие отказалось от выпуска такой модификации из-за низкого спроса. За неполный 2018 год в России было продано всего 1809 седанов и 345 хетчбэков Granta в версии Sport. Эти машины имели форсированный двигатель 1,6 л (118 л.с.), заниженную подвеску, задние дисковые тормоза и пластиковый обвес.
Кроме того, «АвтоВАЗ» не станет выпускать обновленный хетчбэк Laga Kalina NFR со 130-сильным двигателем, тормозами Renault и самоблокирующимся дифференциалом. Их тираж также оказался незначительным.
28 августа сообщалось, что «АвтоВАЗ» с середины сентября замедлит на неопределенный срок темпы выпуска машин на линиях, где собирают машины альянса Renault–Nissan. Такое решение связано с вероятным снижением спроса на новые автомобили в России.