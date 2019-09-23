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В Калуге начнут выпускать полноприводные автомобили Peugeot и Citroen

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Фото: PSA
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В этом году модельный ряд Группы PSA (Peugeot-Citroen) в России расширится за счет появления серийных полноприводных модификаций Peugeot Traveller, Peugeot Expert, Citroёn SpaceTourer и Citroёn Jumpy. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Известия» 23 сентября.

Полноприводные версии автомобилей будут оснащаться двухлитровым дизельным двигателем мощностью 150 л.с. и механической шестиступенчатой коробкой передач.

Помимо системы полного привода, новые модификации получат увеличенный до 200 мм дорожный просвет, а также металлическую защиту картера двигателя и коробки передач.

Производство полноприводных версий автомобилей начнется в октябре этого года на заводе Группы PSA в Калужской области.

19 июня сообщалось, что на европейском рынке появится новый кроссовер Peugeot 2008.

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