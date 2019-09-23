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Эксперты подсчитали количество премиальных автомобилей в России

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В России, по состоянию на 1 июля 2019 года насчитывается 3 млн автомобилей премиальных брендов. Об этом 23 сентября сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Отмечается, что лидирует в рейтинге марка Mercedes-Benz с показателем 681,2 тыс. зарегистрированных автомобилей. На втором месте находится Audi. В стране насчитывается 635,6 тыс. машин. Третье место занимает BMW — 609,3 тыс. экземпляров.

В топ-5 входят также автомобили брендов Lexus (283,2 тыс. шт.) и Volvo (252 тыс. шт.).

20 сентября сообщалось, что за последние пять лет стоимость новых автомобилей в России выросла на 76%.

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