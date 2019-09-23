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В России снизили транспортный налог на дорогие автомобили

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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В России вступили в силу новые правила расчета транспортного налога. Об этом 23 сентября сообщает Motor со ссылкой на Федеральную налоговую службу (ФНС).

Отмечается, что теперь вводится единый повышающий коэффициент 1,1 для автомобилей, цена которых составляет от 3 млн до 5 млн рублей. Это касается машин не старше трех лет. До последнего времени для таких автомобилей применялись ставки 1,3 и 1,5.

Кроме того, ФНС дополнила перечень моделей и комплектаций, попадающих под «налог на роскошь». В список были включены Mercedes-AMG GT, BMW 340i xDrive Gran Turismo и Hyundai Genesis G90 Royal.

23 августа сообщалось, что член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев предложил беспошленно ввозить электромобили в Россию, а также отменить для них транспортный налог.

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