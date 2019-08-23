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В Госдуме предложили отменить ввозные пошлины на электромобили

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Фото: ТАСС/DPA/Frank Duenzl
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Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев предложил беспошленно ввозить электромобили в Россию, а также отменить для них транспортный налог. О необходимости нововведений он 22 августа сообщил Агентству городских новостей «Москва».

«Скорее надо говорить о том, что необходимо популяризировать электромобили. И это не только меры по отмене платы на дорогах, это и транспортный налог, потому что в ряде регионов он есть. У нас раньше был беспошлинный ввоз этих автомобилей. Сейчас пошлина есть и, чтобы привезти ту же Tesla, надо заплатить в два раза больше денег, чем она стоит в Германии», — пояснил Александр Васильев.

По словам депутата, российский рынок электромобилей маленький и большинство таких машин ввезено в страну по «серым схемам». В качестве альтернативной меры для роста рынка электрокаров Александр Васильев назвал отмену процедуры сертификации таких машин.

22 августа стало известно, что недалеко от старого лондонского рынка Спиталфилдс появился вендинговый автомат, в котором можно за несколько минут приобрести новый электромобиль.

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