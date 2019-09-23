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В России начались продажи обновленного Toyota Land Cruiser 200

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Фото: Toyota
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Компания Toyota начинает продажи на российском рынке обновленного внедорожника Land Cruiser 200. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем «Известиям» 23 сентября.

Отмечается, что автомобиль получил колесные диски нового дизайна. Кроме того, автомобиль можно заказать в новом цвете «черный перламутр».

Также внедорожник оснащается модернизированной противоугонной системой, датчиками наклона, датчиками внутреннего объема, центральным замком с двойной блокировкой, а также дополнительными табличками с VIN-номером на различных деталях.

Стоимость обновленного внедорожника Toyota Land Cruiser 200 не изменилась и начинается с отметки 4 725 000 рублей.

5 марта сообщалось, что в России стартовали продажи нового седана Toyota Corolla. Модель предлагается в пяти комплектациях и девяти цветах на выбор.

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