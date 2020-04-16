Появились новые подробности о «Русском Prado» от УАЗа

В открытой базе Федерального института промышленной собственности опубликован патент на блок переключателей для легковых автомобилей Ульяновского автомобильного завода.

Судя по изображениям, такой блок может получить полностью новый внедорожник «УАЗ Патриот», который начнет выпускаться в 2021 году. На блоке размещены кнопки активации системы стабилизации, круиз-контроля, парктроника, режима Off Road, блокировки заднего моста.

Кроме того, по центру блока расположен селектор выбора режима раздаточной коробки, всего их три: 4H (полный привод, прямая передача), 4HL (полный привод, прямая передача с блокировкой центрального дифференциала) и 4LL (полный привод, пониженная передача с блокировкой центрального дифференциала).

В апреле 2019 года стало известно, что новый российский внедорожник Ульяновского автомобильного завода, который в компании назвали «Русский Prado», будет представлять собой глубоко модернизированную модель «УАЗ Патриот». Стоимость новинки составит 1,5 млн рублей.

Автомобиль оснастят 2,3-литровым бензиновым мотором мощностью 150 л.с. и турбодизелем объемом 2,2 л.

24 марта сообщалось, что на российском рынке начались продажи внедорожника «УАЗ Патриот» в специальной версии Antarctic Edition.