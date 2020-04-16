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Появились новые подробности о «Русском Prado» от УАЗа

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Фото: Федеральный институт промышленной собственности
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В открытой базе Федерального института промышленной собственности опубликован патент на блок переключателей для легковых автомобилей Ульяновского автомобильного завода.

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Судя по изображениям, такой блок может получить полностью новый внедорожник «УАЗ Патриот», который начнет выпускаться в 2021 году. На блоке размещены кнопки активации системы стабилизации, круиз-контроля, парктроника, режима Off Road, блокировки заднего моста.

Кроме того, по центру блока расположен селектор выбора режима раздаточной коробки, всего их три: 4H (полный привод, прямая передача), 4HL (полный привод, прямая передача с блокировкой центрального дифференциала) и 4LL (полный привод, пониженная передача с блокировкой центрального дифференциала).

В апреле 2019 года стало известно, что новый российский внедорожник Ульяновского автомобильного завода, который в компании назвали «Русский Prado», будет представлять собой глубоко модернизированную модель «УАЗ Патриот». Стоимость новинки составит 1,5 млн рублей.

Автомобиль оснастят 2,3-литровым бензиновым мотором мощностью 150 л.с. и турбодизелем объемом 2,2 л.

24 марта сообщалось, что на российском рынке начались продажи внедорожника «УАЗ Патриот» в специальной версии Antarctic Edition.

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