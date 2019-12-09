«АвтоВАЗ» купил долю General Motors в их совместном предприятии

«АвтоВАЗ» приобрел 50% акций тольятинского совместного предприятия (СП) GM-AVTOVAZ у американской корпорации General Motors. Таким образом, СП станет на 100% аффилированной компанией группы «АвтоВАЗ». Финансовых подробностей сделки стороны не раскрывают. Информация о соглашении появилась на официальном сайте «АвтоВАЗа» в понедельник, 9 декабря.

В рамках договора завод, принадлежавший СП, временно продолжит выпуск и продажу автомобилей NIVA под маркой Chevrolet. Затем автомобиль получит логотип LADA. Никаких структурных изменений для сотрудников обеих компаний не планируется. Все контракты с поставщиками и дилерами сохранят на время переходного периода. Ожидается, что в перспективе компания GM-АВТОВАЗ будет переименована.

«Я благодарен нашим партнерам из GM за более чем 18-летнее плодотворное сотрудничество. (…) Исторически производственные процессы СП глубоко связаны с основной площадкой «АвтоВАЗа» в Тольятти, что является отличной отправной точкой для дальнейшего развития с целью повышения уровня удовлетворенности покупателей нашей знаменитой NIVA», — заявил президент и генеральный директор АО «АвтоВАЗ» Ив Каракатзанис.

8 декабря вице-президент «АвтоВАЗа» по дизайну Стив Маттин сообщил о европейском качестве новых автомобилей Lada. Современные автомобили этой модели, по его мнению, значительно отличаются от тех, которые были 10 лет назад. К тому же их надежность значительно выше.

29 ноября «АвтоВАЗ» начал собирать обновленные внедорожники Lada 4х4. Отмечается, что в сутки с конвейера сходит более полутора сотен новых машин.

27 ноября сообщалось, что «АвтоВАЗ» решил создать отдельное подразделение, которое будет заниматься созданием уникальных комплектаций автомобилей Lada, исходя из предпочтений покупателей.