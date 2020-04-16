«АвтоВАЗ» запустил сервис онлайн-продаж автомобилей

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» запустил систему онлайн-заказа автомобилей.

Как сообщает 16 апреля пресс-служба бренда, для заказа и приобретения доступны все модели Lada, которые есть в наличии у официальных дилеров.

Чтобы оформить онлайн-заказ, необходимо выбрать понравившийся автомобиль на сайте Lada и отправить свои контактные данные ближайшему дилеру. Далее менеджер автосалона свяжется с покупателем для оформления сделки.

После оплаты автомобиля его можно забрать в автосалоне или заказать доставку на дом с помощью эвакуатора.

5 марта сообщалось, что «АвтоВАЗ» приступил к выпуску новой модификации Lada Xray Cross, которая получила название Instinct.