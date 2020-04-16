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Hino отзовет с российского рынка более 3,5 тыс. автомобилей

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Фото: TASS/Zuma
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Японский автопроизводитель Hino отзывает с российского рынка для ремонта 3522 грузовых автомобиля 300 Series (тип L5). Об этом в четверг, 16 апреля, сообщает «Росстандарт».

Отмечается, что на машины, произведенные с июня 2011 года по март 2017 года, на заводе-изготовителе был установлен бракованный рычаг стояночного тормоза.

Дилеры проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для бесплатной замены рычага стояночного тормоза.

6 апреля сообщалось, что Mazda отзовет с российского рынка более 9 тыс. автомобилей.

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