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Volkswagen опубликовал тизер обновленного кроссовера Tiguan

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Фото: Volkswagen
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Немецкая компания Volkswagen распространила тизерное изображение обновленного кроссовера Tiguan.

Как сообщает 17 апреля Autocar, от выпускающейся сейчас машины новинка будет отличаться новыми светодиодными фарами, модифицированными бамперами, а также наличием на капоте и задней двери обновленного логотипа. Отмечается, что опционально автомобиль можно будет оснастить матричными фарами.

В салоне появятся более качественные материалы отделки, передняя панель иной формы, а также обновленная информационно-развлекательная система. Большинством функций автомобиля можно будет управлять с помощью сенсорных дисплеев.

Что касается двигателей, то автомобиль получит экономичные бензиновые и дизельные моторы, а также версию с гибридной силовой установкой.

О том, когда обновленный Volkswagen Tiguan появится в продаже на европейском рынке, не сообщается.

23 марта сообщалось, что Volkswagen к 2025 году планирует ежегодно продавать в мире не менее 1,5 млн машин с электрическими силовыми установками.

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