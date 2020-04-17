Volkswagen опубликовал тизер обновленного кроссовера Tiguan
Немецкая компания Volkswagen распространила тизерное изображение обновленного кроссовера Tiguan.
Как сообщает 17 апреля Autocar, от выпускающейся сейчас машины новинка будет отличаться новыми светодиодными фарами, модифицированными бамперами, а также наличием на капоте и задней двери обновленного логотипа. Отмечается, что опционально автомобиль можно будет оснастить матричными фарами.
В салоне появятся более качественные материалы отделки, передняя панель иной формы, а также обновленная информационно-развлекательная система. Большинством функций автомобиля можно будет управлять с помощью сенсорных дисплеев.
Что касается двигателей, то автомобиль получит экономичные бензиновые и дизельные моторы, а также версию с гибридной силовой установкой.
О том, когда обновленный Volkswagen Tiguan появится в продаже на европейском рынке, не сообщается.
23 марта сообщалось, что Volkswagen к 2025 году планирует ежегодно продавать в мире не менее 1,5 млн машин с электрическими силовыми установками.