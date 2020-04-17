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Lada Sport создала точную копию раллийного ВАЗ-2101

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Фото: facebook.com/people
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Специалисты спортивного подразделения «АвтоВАЗа», компании Lada Sport, создали реплику первого раллийного автомобиля Волжского автозавода, который был разработан на базе ВАЗ-2101. Об этом 17 апреля пишет «Российская газета».

На создание точной копии исторического раллийного автомобиля ушло полгода. Машина получила дополнительные фары, амортизаторы Koni, раллийные шины Pirelli, спортивные сиденья, тахометр, дополнительные приборы для штурмана.

Автомобиль оснастили 1,2-литровым бензиновым двигателем мощностью 64 л.с. и механической четырехступенчатой коробкой передач.

Международный дебют раллийного ВАЗ-2101 состоялся на гонке Tour d`Europe в 1971 году. На старт вышли 48 автомобилей, среди которых были три экипажа на ВАЗ-2101 и пять на «Москвич-412».

До финиша добралось четыре «Москвича» и все три ВАЗ-2101, которые взяли серебряный кубок и первое место среди команд, выступавших тремя экипажами.

16 апреля сообщалось, что «АвтоВАЗ» запустил систему онлайн-заказа автомобилей.

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