Решетников оценил число потенциальных участников списка системообразующих компаний

В списке системообразующих компаний может оказаться 1–1,1 тыс. предприятий. Об этом в пятницу, 17 апреля, в эфире телеканала РБК заявил глава Минэкономразвития России Максим Решетников.

«Через неделю будет комиссия, которая продолжит рассмотрение и одобрение этих перечней. Всего мы ориентируемся на цифру 1–1,1 тыс. предприятий, хотя, конечно, сейчас другие отраслевые ведомства тоже выходят со своими предложениями», — написал он.

Решетников предположил, что в ближайшее время появятся предприятия, которые самостоятельно попросятся в этот список, утверждая, что они соответствуют критериям для включения в него, поэтому работа над перечнем ведется постоянно.

Ранее в пятницу стало известно, что правовая комиссия под руководством первого вице-премьера России Андрея Белоусова одобрила четыре отраслевых перечня системообразующих предприятий. Еще ряд предложений отправлен на доработку и будет рассмотрен 24 апреля. В общей сложности были одобрены 489 заявок на включение в список.

15 апреля президент России Владимир Путин поручил доработать перечень, чтобы он составлялся «на основе внятных, четких, объективных критериев». Для его участников он предложил предусмотреть льготные кредиты на пополнение оборотных средств, которые государство будет субсидировать на размер ключевой ставки ЦБ. Половину кредита обеспечат госгарантиями Минфина.

Список отраслей экономики, наиболее пострадавших от коронавируса, был утвержден правительством 6 апреля. В него вошли авиаперевозки, аэропортовая деятельность и автоперевозки; культура, организация досуга и развлечений; физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; деятельность туристических агентств и других организаций в сфере туризма; гостиничный бизнес; общепит, организации дополнительного образования и негосударственные образовательные учреждения; деятельность по организации конференций и выставок, деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).

Новые критерии отбора системообразующих предприятий были утверждены 10 апреля, до этого перечень составлялся на основании трех утвержденных в 2015 году критериев — годовой выручки, размера налоговых отчислений за последние три года и численности персонала. Теперь же выделено 72 отрасли с более объективными показателями для каждой.