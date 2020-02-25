СМИ сообщили о возможном закрытии ряда сахарных заводов в России

Несколько сахарных заводов могут закрыться в России в связи с тем, что производство превышает спрос, сообщил 24 февраля председатель правления Союзроссахара Андрей Бодин в интервью газете «Ведомости».

Сахарные предприятия, чьи суммарные мощности превышают 150 тыс. т, не смогут работать в сельскохозяйственном сезоне 2020–2021 годов.

По словам Бодина, за последние три года цена на сахар снизилась более чем в 1,5 раза. Такие цены не позволяют поддерживать необходимый уровень рентабельности предприятий. Причиной снижения цен стало то, что сахар, произведенный с 2016 года, не был распродан и образовал товарные излишки.

Закрыться могут Мелеузовский сахарный завод в Башкирии (входит в группу «Продимекс»), Нурлатский сахарный завод в Татарстане (входит в местную группу «Агро-инвест») и Товарковский сахарный завод в Тульской области (принадлежит структуре Россельхозбанка).

Товарковский сахарный завод уже сообщал о планах прекратить производство по причине отрицательных финансовых показателей. В настоящий момент завод приостановил работу в связи с завершением сезона. При этом представитель Россельхозбанка сообщил, что возможна продажа предприятия. Продолжит ли завод работу в следующем сезоне, решит банк или покупатель активов.

Бодин также добавил, что заводы должны повышать эффективность производства и сокращать издержки, а аграрии — уменьшить посевы сахарной свеклы, сообщает ТАСС.

18 октября 2019 года Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) порекомендовала России установить минимальную цену на сахар, чтобы сделать его производство более рентабельным. Подобные рекомендации были даны и другим странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — Казахстану, Белоруссии, Киргизии и Армении. Поводом для этого послужила ситуация с перепроизводством сахара, которая в первую очередь касается России, так как именно на РФ приходится большая часть посевов сахарной свеклы. По данным Минсельхоза, в октябре 2019 года стоимость сахара составила 21,7 рублей за 1 кг, тогда как годом ранее было почти 36 рублей.