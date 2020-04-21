Греф дал прогноз по уровню инфляции в России в 2020 году

Инфляция в России по итогам 2020 года может составить около 3%. Такой прогноз сделал во вторник, 21 апреля, председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф.

«Мы сегодня вышли на уровень (инфляции. — Ред.) ниже 4%. Сегодня у нас годовая инфляция составляет 4,2%, но, скорее всего, до конца года она будет ниже 3%», — сказал он в эфире Сбербанк TV.

Также Греф заявил, что не ожидает быстрого «отскока» экономики России. По его словам, кризис может быть длинным.

20 марта глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявляла, что инфляция в России в текущем году может временно превысить целевой показатель в 4%. При этом позже она отмечала, что ВВП страны в указанный период будет в отрицательной зоне, однако делать точные оценки пока рано.

17 апреля глава регулятора высказала мнение, что текущий год для мировой экономики будет достаточно тяжелым. При этом она сослалась на опубликованный на этой неделе прогноз МВФ. Документ предполагает спад мировой экономики в текущем году на 3% — более значительный, чем при глобальном финансовом кризисе 2008–2009 годов.

В этот же день глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что у России есть опыт преодоления кризисов, так как был весьма серьезный шок для экономики в 2008 и 2014 годах. Однако в настоящее время, по его словам, есть осложнения, так как вся мировая экономика переживает кризис.

1 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что Минфин зарезервировал 1,4 трлн рублей для борьбы с последствиями распространения коронавируса. Правительство уже представило несколько антикризисных планов.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в Китае в конце декабря прошлого года. За несколько месяцев болезнь охватила более 200 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 21 апреля, количество зараженных инфекцией в мире превысило 2,4 млн человек, из них более 170 тыс. скончались, 647,7 тыс. пациентов вылечились.