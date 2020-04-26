Иммунолог рассказал о перспективах создания вакцины от коронавируса

Специалистам для создания вакцины от коронавируса необходимо прибегнуть к генетическим технологиям, а при создании доклинических моделей может понадобиться редактирование генома. Об этом заявил заведующий лабораторией молекулярных механизмов иммунитета Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, академик РАН Сергей Недоспасов.

По его словам, в коронавирусе «не найдено ничего такого, что заставило бы усомниться в возможности получения вакцины». Вместе с тем академик подчеркнул, что это займет несколько месяцев, а полноценные испытания вакцины — больше года.

При этом Недоспасов напомнил, что заболевших COVID-19 можно вылечить с помощью переливания плазмы, но отметил, что у этого метода есть и недостаток — риск «перелить» пациенту другую инфекцию.

«Поэтому практически правильнее применять очищенные препараты суммарных антител из крови переболевших», — сказал ученый в интервью RT.

Он пояснил, что существует еще один способ получения лекарства от коронавируса — искусственное создание нейтрализующих антител. Но у этого метода тоже есть минус — защита организма в этом случае имеет ограниченный срок действия, предупредил академик. Поэтому самым надежным вариантом остается вакцинация.

В этом случае, по его словам, образуются лимфоциты, производящие антитела. Именно они обеспечивают иммунологическую память и защиту на многие годы.

Ранее, 24 апреля, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ясность о сроке создания вакцины от коронавируса появится к лету.

По данным оперштаба на 25 апреля, в России зафиксировано 74 588 случаев коронавирусной инфекции. 6250 человек выздоровели, 681 пациент скончался.

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