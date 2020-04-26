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Пульмонолог рассказал о последствиях легкой формы коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Людям, перенесшим коронавирус в легкой форме, не стоит опасаться серьезных последствий. Такое мнение высказал главный пульмонолог Свердловской области Игорь Лещенко.

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Специалист отметил, что в легкой форме заболевание переносят около 80% пациентов. По его словам, как правило, осложнений после этого не бывает, передает Ura.ru.

Лещенко также добавил, что если пациент благополучно выздоровел, то у него вырабатывается иммунитет к COVID-19.

Вместе с тем, пульмонолог уточнил, что эффективности большинства противовирусных препаратов в отношении коронавируса не доказана.

Ранее главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев сообщил, что вызываемая коронавирусной инфекцией пневмония отличается от внебольничной пневмонии, c которой врачи имели делo прежде.

По данным оперштаба на 25 апреля, в России зафиксировано 74 588 случаев коронавирусной инфекции. 6250 человек выздоровели, 681 пациент скончался.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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