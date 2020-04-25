Главврач московской больницы спрогнозировал последствия пандемии

После окончания пандемии коронавируса люди будут внимательнее относиться к соблюдению санитарных норм. Такую точку зрения озвучил главный врач Первой градской больницы имени Пирогова Алексей Свет в субботу, 25 апреля.

«Она [эпидемия] уже поменяла. Главным врагом человека перестал быть кто-то, а стало что-то. Я думаю, что какие-то вещи будут, более внимательное отношение к соблюдению санэпидобщежития», — рассказал Свет в интервью «РИА Новости».

Врач убежден, что из этой эпидемии человечество должно извлечь урок.

Кроме того, Свет отметил, что коронавирусная инфекция должна мотивировать предпринимателей помогать системе здравоохранения.

«Наверное, люди начнут думать, начнет думать большой бизнес, так как с его стороны как раз сейчас есть растерянность», — резюмировал главврач.

Ранее в этот же день помощник президента России Максим Орешкин заявил, что из-за пандемии коронавируса мир переживает уникальный кризис, которого не было со временем Второй мировой войны. И последствия, по его мнению, будут серьезными.

На прошлой неделе доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн отметил, что в случае завершения режима самоизоляции не стоит ожидать резкого перехода к обычной жизни. Он уверен, что нужно будет продолжать диагностику людей.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. По состоянию на 25 апреля в России зафиксировано 74 588 случаев коронавируса. 681 человек скончался, 6250 — выздоровели.

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