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Кудрин призвал не скупиться на трату средств из ФНБ в этом году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на пике кризиса в этом году можно тратить не скупясь, израсходовать допустимо более половины из них. Такое мнение выразил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин в фильме «Опасный вирус. Экономика» на канале «Россия 1» в субботу, 25 апреля.

«В целом эти деньги могут использоваться. Но конечно, правительство предполагает, что эти средства должны быть растянуты во времени хотя бы на три года», — сказал он.

По словам главы Счетной палаты, после 2020 года, возможно, получится больше занимать на рынках и этим помогать бюджету, но в этом году «острота кризиса такова, что нужно побольше потратить из фонда».

Нестрашно, если этих денег хватит на два года с учетом остроты нынешнего кризиса, отметил Кудрин, поскольку потом бюджет «спокойно сможет» и больше заимствовать некоторое время. Последствия для бюджетной системы растянутся на два-три, может, четыре года, считает экономист.

Глава Счетной палаты также рассказал, что недополучение доходов бюджета оценивается в 3–4 трлн рублей. Их покроют частично за счет ФНБ, частично — за счет заимствований на рынках. «Где-то 2 трлн ФНБ, 2 трлн заимствований уже потребуются для того, чтобы покрыть и не снизить расходы бюджета», — добавил он.

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