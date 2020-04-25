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Силуанов назвал сумму допзаимствований для покрытия выпадающих доходов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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России в этом году придется существенно нарастить заимствования, чтобы покрыть выпадающие из-за ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, доходы бюджета. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в фильме «Опасный вирус. Экономика» на канале «Россия 1» в субботу, 25 апреля.

«Более 1 трлн рублей дополнительных средств заимствований пойдет на выпадение ненефтегазовых доходов», — сказал министр, отметив, что бюджет в стране в нынешнем году окажется дефицитным.

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По словам Силуанова, в 2020 году Минфин потратит 2 трлн рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на замещение нефтегазовых доходов бюджета.

По мнению министра финансов, инфляция в России в этом году не выйдет за пределы таргета Центробанка — 4%.

Недельная инфляция в стране резко ускорилась до 0,2-0,3% с традиционных 0-0,1% во второй половине марта на фоне ослабления рубля и ажиотажного спроса на продукты питания, лекарства и товары первой необходимости. Теперь годовая инфляция составляет около 3,1% против 2,5% на конец прошлого месяца.

Согласно обновленному прогнозу главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной от 24 апреля, годовая инфляция в нашем государстве составит 3,8-4,8% по итогам текущего года, а в дальнейшем она стабилизируется на уровне 4%.

Силуанов считает, что влияние девальвации рубля из-за падения нефтяных цен уравновешивается слабостью спроса из-за ограничений в связи с COVID-19.

Накануне в Deutsche Bank спрогнозировали, что ликвидных ресурсов ФНБ при ценах на нефть бренда Urals в $15 за баррель хватит на два года. Если нефть этой марки подорожает до $30 за баррель, средств фонда хватит на шесть лет.

За день до этого в Минэкономразвития заявили о снижении внешнего спроса на товары российского сырьевого экспорта из-за ограничений, которые государства ввели в связи с коронавирусом.

Ранее, 19 апреля, Силуанов говорил, что даже при нынешних ценах на нефть средств ФНБ к концу этого года хватит для выполнения всех бюджетных обязательств вплоть до 2024 года.

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