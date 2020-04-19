Силуанов назвал предполагаемый объем ФНБ к концу года

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) к концу текущего года составит около 7 трлн рублей с учетом запланированных расходов. Об этом заявил глава Минфина России Антон Силуанов 19 апреля.

По его словам, даже при текущих ценах на нефть средств в фонде будет достаточно для выполнения всех бюджетных обязательств вплоть до 2024 года.

«В такие непростые времена, которые сложились сегодня, ресурсы, накопленные резервы, как никогда, необходимы», — добавил министр в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее Силуанов сообщал, что в текущем году планируется выделить 2 трлн рублей на поддержку экономики и соцсферы в период пандемии коронавируса, пишет «Газета.ру». Средства пойдут в первую очередь из резервного фонда.

6 апреля глава Минфина заявил о наступлении новой реальности в экономике. По словам Силуанова, «тучные времена» позади и теперь властям придется более эффективно распоряжаться ресурсами, к чему Россия, по мнению министра, готова.

По состоянию на 19 апреля, в России подтвердились 42 853 случая заболевания COVID-19, из них 6060 — за последние сутки. 3291 человек вылечился. 361 пациент скончался.

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