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Правительство РФ расширило список пострадавших от коронавируса сфер

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Правительство России включило в список пострадавших от коронавируса отраслей экономики розничную торговлю одеждой, обувью и автомобилями. Соответствующее постановление премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано в субботу, 18 апреля.

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В перечень пострадавших от пандемии отраслей также вошли розничная торговля бытовыми изделиями в специализированных магазинах, розничная торговля автомобильными деталями, мотоциклами и другими транспортными средствами.

Также правительство включило в этот список деятельность музеев и зоопарков.

Список отраслей экономики, наиболее пострадавших от коронавируса, был утвержден правительством 6 апреля. В него вошли авиаперевозки, аэропортовая деятельность и автоперевозки; культура, организация досуга и развлечений; физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; деятельность туристических агентств и других организаций в сфере туризма; гостиничный бизнес; общепит, организации дополнительного образования и негосударственные образовательные учреждения; деятельность по организации конференций и выставок, деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).

Включение компаний в этот перечень позволяет получить доступ к льготному кредитованию и госгарантиям по инвестиционным проектам, рефинансированию долгов и другим мерам поддержки. Однако 10 апреля в Министерстве экономического развития сообщили, что попадание в список не гарантирует автоматического доступа к льготам.

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