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Глава ЦБ предрекла замедление инфляции из-за слабого спроса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В середине этого года месячная инфляция в аннуализированном выражении начнет снижаться, а годовая — все еще продолжит расти. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу, 24 апреля.

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«В середине года произойдет разворот в инфляционных трендах», — отметила Набиуллина.

По ее словам, дезинфляционное влияние слабого спроса уже в этом году компенсирует эффект временных проинфляционных факторов, ослабления рубля и наблюдавшегося повышенного спроса на отдельные группы товаров.

Глава ЦБ пояснила, что регулятор учитывает, что влияние спросовых ограничений на инфляцию будет устойчивым и продолжительным. «С учетом лагов действий денежно-кредитной политики необходимо действовать уже сейчас. По нашему прогнозу, в условиях смягчения денежно-кредитной политики годовая инфляция будет в интервале в 3,8–4,8% по итогам текущего года и в дальнейшем стабилизируется вблизи 4%», — сказала она.

Падение внутреннего и внешнего спроса в этом году существенно сдержит инфляцию, что без дополнительных мер денежно-кредитной политики создает риски ее значительного отклонения вниз от цели в 2021 году и на среднесрочном горизонте, добавила Набиуллина.

Ранее в пятницу ЦБ снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта до 5,5% годовых. Таким образом она достигла исторического минимума 2013 года.

Председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф заявлял 21 апреля, что на текущий момент Россия вышла на уровень инфляции 4,2%, но, скорее всего, до конца года она будет ниже 3%.

В марте Набиуллина говорила, что инфляция в России в этом году может временно превысить целевой показатель в 4%. Основной задачей регулятора, по ее словам, является недопущение раскручивания инфляционной спирали. В то же время глава ЦБ отмечала, что нерабочий апрель может стоить для отечественной экономики порядка 1,5–2% ВВП в 2020 году.

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