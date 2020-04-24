ЦБ снизил ключевую ставку до 5,5%

Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 п.п., до 5,5% годовых. Об этом сообщила пресс-служба регулятора в пятницу, 24 апреля.

С момента мартовского заседания совета директоров ситуация кардинально изменилась, говорится в сообщении. Меры, введенные для борьбы с коронавирусом в России и мире, негативно отражаются на экономической активности. Это создает заметное дезинфляционное влияние на динамику цен и компенсирует эффекты временных проинфляционных факторов, в том числе и тех, что связаны с падением цен на нефть.

«При этом ситуация на глобальных финансовых рынках стабилизировалась после периода особенно высокой волатильности в марте», — отметили в ЦБ.

ЦБ пересмотрел свой прогноз по инфляции. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,8–4,8% по итогам 2020 года и стабилизируется вблизи 4% в дальнейшем, заявили в ведомстве.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Решение будет приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.